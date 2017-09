A: Your top is inside out.

B: Really? I was in a hurry leaving the house this morning. Well spotted.

A: When you took your jacket off just now I could see the label on your T-shirt. That’s how I knew.

B: Right, I’ll go sort it out before somebody else notices.

A: 你的衣服穿反了耶。

B: 真的耶,今天早上出門的時候太匆忙了。你眼睛還真利。

A: 你剛剛把外套脫掉,露出T恤上的標籤,我才發現的。

B: 我還是趕快去調整一下衣服好了,免得更多人發現。

English 英文:

Chinese 中文: