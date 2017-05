A: Why are you revving the car this much when we’re at standstill?

B: Just keeping the engine warm.

A: But it’s 38 degrees outside. Are you sure it’s not got something to do with that attractive blonde over there?

B: No idea what you’re talking about.

A: 車子又沒在動,你幹嘛一直催油門?

B: 我只是想讓引擎保持溫暖。

A: 可是外面現在是三十八度耶。你是為了要引起旁邊那位金髮美女的注意吧?

B: 我不知道你在說什麼耶。

