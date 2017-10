A: What’s the best way to learn a new language?

B: Constant repetition. And you have to vocalize. Loudly.

A: Doesn’t that get a bit boring?

B: Not if you turn it into a game, or a song.

A: 怎樣才能學好外文呢?

B: 要一直反覆練習,而且練習的時候要大聲唸出來。

A: 這樣不是有點無聊嗎?

B: 如果你把它變成一種遊戲,或是編成一首歌,就不會無聊了。

English 英文:

Chinese 中文: