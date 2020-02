A: The film focuses on two young soldiers, who are tasked with an unusual mission to enter no man’s land and deliver an urgent message to a British battalion — which is about to fall into the German army’s trap.

B: Sounds interesting.

A: The story is given added poignancy because one of the soldier’s brothers is in the battalion about to be wiped out.

A: 電影聚焦於兩名年輕士兵,他們被指派一項不尋常的任務,必須進入戰場上的無人區,把訊息傳給即將陷入德國陸軍陷阱的英國軍團。

B: 聽起來很有趣。

A: 故事還加入另一項刺激的要素,因為其中一名士兵的兄弟正好就在那個即將被殲滅的軍團裡。

English 英文:

Chinese 中文: