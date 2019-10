A: Ta-da! What do you think of my Halloween costume?

B: It’s ... um ... interesting. I’ve never seen a goldfish ghost before.

A: Why not? Animals can become ghosts, too.

B: Top marks for creativity. It must have taken you ages to make the costume — but do goldfish have fangs?

A: 你看!我的萬聖節服裝怎麼樣?

B: 它……呃……很有趣!不過我以前從來沒看過金魚鬼。

A: 不行嗎?動物也可能變成鬼吧。

B: 至少創意滿分,你一定花了很長時間做衣服吧——但金魚有這種尖牙嗎?

English 英文:

Chinese 中文: