A: I’m back from the drugstore. Here’s the heat pack — I’ll warm it up in the microwave for you — one box of hot lemon cold and flu sachets and a pack of eucalyptus-flavor throat lozenges.

B: What took you so long? I asked for honey and lemon flavor lozenges.

A: You really are a difficult patient.

B: Can you fluff up my pillows?

A: 我從藥房回來了,這是熱敷袋——我幫妳用微波爐加熱吧—— 還有一盒檸檬感冒熱飲,和尤加利口味的喉糖唷。

B: 怎麼去那麼久?而且我要的是蜂蜜檸檬口味的。

A: 妳真是個難搞的病人。

B: 你可以幫我把枕頭拍鬆一點嗎?

English 英文:

Chinese 中文: