A: I can’t believe we messed up the flight time.

B: I know, what a terrible start to our holiday.

A: Oh well, let’s put it behind us. What’s done is done. Let’s go through to departures.

B: Wait. We forgot to change the money.

A: 真不敢相信我們竟然會搞錯班機時間。

B: 對啊,我們的假期一開始還真恐怖。

A: 嗯,讓我們把它拋在腦後。反正木已成舟,就準備出發吧。

B: 等一下,我們忘記要去換錢啦。

English 英文:

Chinese 中文: