A: I’ve finished packing my suitcase. How are you getting on?

B: I’m almost finished. My luggage is a bit overweight, so I’m jettisoning some things I don’t need.

A: OK, but don’t take too long about it, the taxi will arrive soon to take us to the airport.

A: 我都打包好了,你那邊怎麼樣?

B: 我幾乎快好了,我的行李有一點超重,所以要放棄一些用不到的東西。

A: 好,但不要花太久,計程車快要來載我們去機場了。

English 英文:

Chinese 中文: