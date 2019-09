A: Have you remembered to book the plane tickets for our Vietnam holiday?

B: Oh my God, I forgot. Thanks for reminding me.

A: Quick, do it now before the price increases or the remaining seats are snapped up.

B: OK, I’m on it.

A: 你有記得去訂我們越南假期的機票吧?

B: 喔天啊,我忘了,感謝你提醒我。

A: 快點啦,現在就訂以免漲價或剩下位子被搶走。

B: 好啦,我在做了。

English 英文:

Chinese 中文: