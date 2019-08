A : Do you have any recommendations for if I go over to Gueishan Island?

B : Take sunscreen, keep in the shade and drink lots of water. There’s very little cover along the road.

A : No wonder you’ve got a bit of a tan.

B : And of course be prepared to respect nature when you’re there. Take any bottles or trash you make back to Taiwan and recycle it.

A : 如果要去龜山島玩,你有什麼建議嗎?

B : 防曬,遮陽,多喝水。畢竟一路上幾乎沒有遮蔽物。

A : 難怪我看你好像變黑了一些。

B : 當然也要帶著尊重大自然的心,自己製造的瓶罐垃圾,自己背回台灣本島再分類丟棄。

English 英文:

Chinese 中文: