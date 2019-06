A: You look terrible.

B: I only got two hours’ sleep last night.

A: Well, just get through today. I’m sure you’ll sleep like a baby tonight.

B: Not necessarily. I have bouts of insomnia. I haven’t slept well for the last two weeks.

A: 你臉色看起來好差哦。

B: 我昨天晚上只睡了兩個小時啊。

A: 好吧,撐過今天就好。我相信你今晚一定會睡得很好。

B: 那可不一定。我最近一直有失眠問題,這兩個星期以來都沒有睡好。

English 英文:

Chinese 中文: