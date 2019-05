A: I’m feeling much better now after following your advice. What should I do to prevent getting sunstroke again?

B: That’s great news. Remember to wear lightweight, light-colored, loose-fitting clothing. This helps sweat evaporate from your body.

A: Great. I can feel a shopping trip coming on.

A: 聽從你的建議後,我感覺好很多了。我應該做什麼才能防止再度中暑呢?

B: 你沒事真是太好了。防止中暑要記得穿輕量一點的淺色系衣服、要寬鬆一點。這可以幫助汗水從體內蒸發。

A: 太好了。我可以感覺到一趟血拼之旅即將展開。

English 英文:

Chinese 中文: