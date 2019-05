A: I haven’t seen one of these in a long time. An old bakelite radio.

B: It’s got some retro charm to it, doesn’t it? I might take that out and put it on the living room shelf.

A: You might get something for it on eBay.

B: Right. Next box. There’s a cool looking vintage suitcase over there.

A: 我好久沒看到這些東西了,一台舊的膠木收音機耶。

B: 它有種復古的吸引力對不對?我也許會把它拿出來,擺在客廳的架子上。

A: 放到eBay上搞不好會有好價格耶。

B: 好喔。來開下一箱。哦,那邊有一個看起來好酷的古董手提箱。

English 英文:

Chinese 中文: