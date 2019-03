A: How about you? Do you have any allergies?

B: I’m allergic to most cats; they bring on asthma. I also get a reaction to old books. They make my nose run and my chest wheeze.

A: Old books? Why? Do you not like old stuff?

B: It’s because of mold spores and dust mites in the pages and the binding.

A: 那你呢?有對任何東西過敏嗎?

B: 我對大部分的貓過敏,他們會引發氣喘。我對舊書也會有反應,他們會使我流鼻水、胸口呼吸不順。

A: 舊書?為什麼?你不喜歡舊東西嗎?

B: 那是因為書頁和封皮上,有黴菌孢子和塵蹣吧。

English 英文:

Chinese 中文: