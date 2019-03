A: Eating peanuts can kill you? That’s scary.

B: The scariest thing is that, for me at least, the onset of the symptoms is quite gradual and I have no way of knowing when they will abate.

A: So what do you do?

B: Well, the best thing you can do is simply avoid eating them.

A: 吃花生會害死你?那太可怕了。

B: 至少對我來說最可怕的是,症狀發生都是漸進式的,也沒辦法知道什麼時候會消退。

A: 那你都怎麼做?

B: 最好的方式就是避免吃花生。

English 英文:

Chinese 中文: