A: Is it true that eating too much chocolate gives you acne?

B: No, that’s an old wives’ tale. Dark chocolate with a high cocoa content is actually rich in vitamins and minerals.

A: Oh I see.

B: Dark chocolate also contains more antioxidants than tea, as well as flavonoids, which scientists believe may help reduce the risk of heart disease.

A: 吃太多巧克力會不會長痘痘啊?

B: 才不會,那是無稽之談。含有高可可含量的黑巧克力其實富含維生素和礦物質。

A: 原來如此,我知道了。

B: 黑巧克力也比茶含有更多的抗氧化物和類黃酮素,科學家認為這些物質可能有助於降低心臟疾病的風險。

English 英文:

Chinese 中文: