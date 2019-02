A: OK, but I still want to look my best. This photo will be in my passport for 10 years. Let me get my hat.

B: No hats. No headgear whatsoever. The only exception is wearing headgear for religious purposes. Vanity is not a valid reason.

A: I suppose I have to take out these hair accessories, too.

B: Now you’re getting the idea.

A: 好吧,但我還是想要拍出最好看的樣子。這張相片會在護照上用十年耶。讓我去拿帽子來。

B: 不行戴帽子啦。任何頭飾一概不可。唯一的例外是因為宗教因素而配戴頭飾。虛榮心這個理由可是不成立的。

A: 我想我也必須把這些髮飾拿下來吧。

B: 你現在有概念了。

English 英文:

Chinese 中文: