A: According to this Web site, if you’re going to take your own passport photo, you need to be careful about the background.

B: It needs to be plain, right?

A: That’s right. It must be light and have no texture to it, nor should there be any objects, like a potted plant or a picture frame on the wall behind you, in the photo.

A: 根據這個網站,如果你要自己拍護照相片,需要小心留意相片背景。

B: 背景必須是純白的,對吧。

A: 沒錯。背景一定要明亮而且沒有花紋,相片中的背景也不應有任何物件,像是盆栽或是你背後牆壁上的相框。

English 英文:

Chinese 中文: