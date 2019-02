A: So, I’ve checked out what I need to do to apply for the new passport. First, I have to get a photo taken. Do you know where I can get passport photos done?

B: You can take your own passport photo with your phone or digital camera, but you need to make sure you follow the guidelines.

A: Cool. I’ll check online for what the specifications are.

A: 那麼,我已經確認申請換發新護照需要的東西了。首先,我得先去拍一張相片。你知道我可以去哪裡拍護照相片嗎?

B: 你可以用手機或數位相機拍攝自己的護照相片,但需要確定有遵守相關規定。

A: 酷喔,我來上網查查看相片有什麼特殊規格。

English 英文:

Chinese 中文: