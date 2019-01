A: Yours is the aisle seat; I’m by the window.

B: Give me your bag. I’ll stow it in the overhead compartment.

A: Thank you. The cabin crew will come around with immigration cards soon. Make sure you get one.

B: Oh, look. They provide a free pair of socks.

A: 你的座位是靠走道的;我的是靠窗的。

B: 把你的包包給我吧,我來把它收進座位上方的行李置物櫃。

A: 謝啦。機組人員很快就會拿著入國登記表過來,記得要拿一張哦。

B: 哦你看,他們提供一雙免費的襪子耶。

English 英文:

Chinese 中文: