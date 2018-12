A: Have you got any plans for celebrating New Year’s Eve tonight?

B: No, I’m going to have a quiet night in. I don’t like parties.

A: That’s so boring. Why don’t you celebrate with us? We’re going to watch the fireworks.

B: That’s very kind, but I suffer from agoraphobia. Large crowds make me uneasy.

A: 你今天晚上有什麼慶祝跨年夜的計畫嗎?

B: 沒有耶,我要待在室內過一個安安靜靜的晚上。我不喜歡派對。

A: 那太無聊了吧。為什麼不來跟我們慶祝呢?我們要去看煙火。

B: 感謝你的好意,但我有廣場恐懼症。大量的人潮讓我很不自在。

English 英文:

Chinese 中文: