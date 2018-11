A : I think this photo would look good in black and white.

B : I agree. So, I could either desaturate it completely and remove all the color, or I could apply a filter.

A : It looks just like a black-and-white photo now.

B : Yes, except for the grain. I could add film grain with another filter, but this looks good enough for now.

A : 我覺得這張照片如果調成黑白的一定會很好看。

B : 我也這樣覺得。那麼,我可以完全去除飽和度,移除全部顏色,或是用濾鏡就好。

A : 現在看起來就像是黑白照片了。

B : 沒錯,雖然顆粒感還是有差。我可以用另一個濾鏡增加底片的顆粒感,但現在看起來已經夠好了。

