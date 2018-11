A : I’m going through some of the photos we took at the rock festival.

B : Cool. Let’s have a look.

A : Well, I usually post process my photos. I shoot RAW; I keep the JPEGs for reference only.

B : Well, then show me how you process them.

A : 我正要看我們在搖滾音樂祭拍的一些照片。

B : 好耶,我們一起來看看吧!

A : 啊,不過我通常會對照片進行後製。拍攝時儲存成RAW檔,JPEG檔則是參考用。

B : 哦,那麼讓我看看你是怎麼後製吧!

English 英文:

Chinese 中文: