A: Thanks for helping out with the inventory.

B: No problem at all. I thoroughly enjoyed it, and would do it again.

A: Now you’re being sarcastic.

B: Not really. I had fun rummaging through the cabinet.

A: 謝謝你幫忙整理文具清單。

B: 不用那麼客氣。我從頭到尾都超開心,下次還想再來幫忙。

A: 你現在是在講反話吧。

B: 不完全是啦。我真的覺得把整個櫃子翻開來徹底整理一遍很有趣。

English 英文:

Chinese 中文: