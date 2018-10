A: I need to do the inventory so we can order the items we’re running low on.

B: We’re almost out of red pens. The proofreaders need those for marking up typos on the printouts.

A: OK, I’ll order 10 more boxes.

B: And we need more black pens, too, for doodling in the margins when we want to look busy.

A: 我要來整理一份庫存清單,這樣我們才能來訂購快要用完的文具用品。

B: 我們紅筆快用完了,校對的同事需要紅筆才能標出文件上的錯字。

A: 好,那我再多訂十盒。

B: 然後我們也需要更多黑筆,這樣我們要裝忙的時候才能在文件邊緣空白的地方亂畫。

