A: It’s not just the subject matter of Watabe’s pictures of the investigation I love. It’s the aesthetics of the black-and-white photos.

B: Yes, the inky-black shadows set the dark tone.

A: And the graininess of the highlights accentuate the gritty reality of the story.

B: He also uses dramatic angles and interesting compositions.

A: 其實我喜歡的不只是渡部拍攝調查過程的相片主題。特別的是黑白照片的那種美學。

B: 的確。相片中像墨水般漆黑的陰影,為整個故事定下黑暗的色調。

A: 相片中強光部分的那種顆粒感,把故事中粗糙的現實感特別強調出來。

B: 渡部也運用了充滿戲劇感的角度和有趣的構圖進行拍攝。

