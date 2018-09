A: This torrential rain worries me. I don’t want another flood in the area.

B: Is your area particularly prone to flooding?

A: It has been known to flood, yes, and we’re on the first floor.

B: Fingers crossed the rain stops soon, then.

A: 這場豪雨讓我好擔心。我不想要附近再淹水了。

B: 你住的地方特別容易淹水嗎?

A: 嗯,那邊確實很常淹水。而且我們還住在一樓。

B: 那我們祈禱雨會趕快停吧。

English 英文:

Chinese 中文: