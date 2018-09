A : I never did like this bag.

B : What’s wrong with it? I think it looks quite cool.

A : It looks good, but the zipper is always getting stuck, the strap keeps getting twisted and it doesn’t sit comfortably on my hip.

B : Give it to me, then. Problem solved.

A : 我從來都沒有喜歡過這個包包。

B : 它有什麼不好?我覺得看起來很酷啊。

A : 它看起來很棒,但拉鍊總是會卡住,背帶也總是纏在一起,又不能好好放在腿上。

B : 那送給我吧。這樣問題就解決了。

English 英文:

Chinese 中文: