A: I was sure I still had 10 percent battery charge left. It’s saying the battery is dead.

B: Well, it’s pretty cold up here. Batteries don’t do well in low temperatures.

A: So, you think when we get to the bottom the phone will work again?

B: Probably, but it won’t help you take a photo of the scenery up here, will it?

A: 我剛剛很確定電池還剩十趴的電力,但現在顯示電池完全沒電了。

B: 嗯,因為這邊山上還滿冷的。電池在低溫狀態下不太能正常運作。

A: 所以你覺得我們回到山腳下時,手機就會恢復了嗎?

B: 大概吧,但你不能拍山上的美景也沒用啊。

English 英文:

Chinese 中文: