A: I love the beach. This sand is so soft underfoot.

B: Yeah, but it’s really difficult to walk on. It’s hard-going.

A: Lighten up. You always find the negative side of everything.

B: No, I don’t. Damn, that sun is hot. I forgot my sunscreen. I’m getting sand in my mouth.

A: 我好愛海灘哦。腳底下的沙好鬆軟。

B: 對呀,可是真的很難走耶。真的很煩很難走。

A: 開心一點。你總是看到每件事負面的地方。

B: 我才沒有。啊煩死了太陽好大,我忘記帶防曬乳了,沙子還跑進嘴巴。

English 英文:

Chinese 中文: