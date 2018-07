A: What’s that amorphous mess in the sink?

B: That? Oh, that’s old coffee grinds. I just made myself a coffee.

A: Could you not do that please? Clean up after yourself.

B: I was going to do it later.

A: 水槽裡面那團亂七八糟的東西是什麼?

B: 那個哦,噢,是舊的咖啡渣。我剛剛為自己煮了一杯咖啡。

A: 可以拜託你不要這樣嗎?自己用完清理一下。

B: 我本來等一下就要去清的啊。

