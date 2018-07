A: Be careful about blasting out that music through your headphones.

B: Sorry? Hold on. Let me turn the music off.

A: I said, you shouldn’t listen to music that loud. You’ll damage your hearing.

B: Yeah, you’re right, of course. Bad habit.

A: 小心你耳機的聲音太大。

B: 蛤?你說什麼?等等,我把音樂關掉。

A: 我說,你不應該把音樂開那麼大聲,不然你的聽力會受損。

B: 對啦,你說的是沒錯。我知道這個習慣很不好。

English 英文:

Chinese 中文: