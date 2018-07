A: I don’t understand the story in this comic book. It doesn’t make sense.

B: Show me... It looks pretty straightforward to me.

A: Here, for example: Why is this guy walking through the door backwards?

B: You’re reading it the wrong way. You should be reading it from right to left, not the other way around.

A: 我看不懂這本漫畫書的故事,這沒什麼道理。

B: 讓我看一下……我覺得很清楚啊。

A: 你看這裡,為什麼這個人要倒退走進這個門?

B: 你看的方向搞錯了啦,你應該要從右邊看到左邊,不是從左到右。

English 英文:

Chinese 中文: