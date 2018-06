A: My cousin’s off to Russia for the World Cup.

B: Has he heard the advice to take “burner” devices instead of your regular mobile phone?

A: What’s a “burner” device?

B: It’s a device that you buy for one-off use when you travel to a place with a significant risk of getting hacked by criminals.

A: 我表哥到俄羅斯去看世界盃足球賽了。

B: 他聽說過「一次性手機」的建議嗎?這跟你平常用的手機不同。

A: 什麼是「一次性手機」?

B: 就是只能用一次的手機,當你去駭客入侵的高風險地區旅遊時可以用。

English 英文:

Chinese 中文: