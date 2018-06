A: I just ate some sushi and now my stomach feels kind of strange.

B: Uh oh, could be food poisoning, especially likely in this hot weather.

A: Oh no, I hope I don’t have diarrhea again.

B: You’d better start heading to the bathroom right now: Better safe than sorry.

A: 我剛剛吃了一些壽司,現在肚子感覺怪怪的。

B: 噢哦,可能是食物中毒了唷,現在天氣那麼熱更有可能發生。

A: 不會吧!我希望不要再拉肚子了。

B: 你最好現在就往廁所移動吧 ,這樣比較安全。

English 英文:

Chinese 中文: