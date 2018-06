A: I went to the zoo yesterday to see the pandas, they’re so adorable.

B: I’ve never seen a panda in the flesh before.

A: My first impression was the cubs are really energetic, but adult pandas are super lazy.

B: Hmm, no wonder they nearly became extinct.

A: 我昨天去動物園看貓熊,牠們好可愛喲!

B: 我從來沒親眼看過真的貓熊。

A: 我的第一印象是,小的貓熊很活潑好動,可是成年的貓熊就超級懶惰。

B: 嗯,難怪牠們幾乎快絕種了。

English 英文:

Chinese 中文: