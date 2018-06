A: Are they lychees? They smell so fragrant.

B: Yes, would you like some? Oh hang on, we’re on the MRT — no eating allowed. Here, I’ll tip some into your bag to take home.

A: Watch out, the train’s stopping. Oh no...

B: Oh God, they’re rolling all over the floor. Quick, help me pick them up.

A: 這些是荔枝嗎?聞起來好香啊。

B: 沒錯,要不要吃一點。啊,等一下,我們在捷運上耶,不能吃東西。過來,讓我倒幾顆在你的袋子裡,讓你帶回家。

A: 小心一點,列車要到站了。

B: 哦天啊,全部都滾到地板上了啦。快幫我把它們撿起來。

English 英文:

Chinese 中文: