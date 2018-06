A: I have an interview tomorrow.

B: Yes, I remember you saying. It sounds like a great job. I hope you’re well-prepared.

A: Not really. I thought I’d just wing it.

B: Seriously? You’re just hoping to pull the rabbit out of the hat on the day?

A: 我明天有一場面試。

B: 對耶,我記得你說過。聽起來是很棒的工作,希望你做好充分準備。

A: 其實沒有。我覺得我會靠臨場反應。

B: 真的還假的?你只是希望當天臨時會有好表現嗎?

English 英文:

Chinese 中文: