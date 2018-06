A: I’m a bit freaked out. I saw a documentary last night about meteor impacts.

B: Why worry about that? There’s hardly likely to be one in your lifetime.

A: There was one before that wiped out the dinosaurs. That’s why they became extinct.

B: Apparently so, but that was 66 million years ago.

A: 我有一點嚇到了,昨晚看了一部關於流星撞擊影響的紀錄片。

B: 為什麼要擔心那種事情?你一輩子都很難碰到一次。

A: 曾經有一次流星撞擊消滅了恐龍。這就是他們滅絕的原因啊。

B: 好像真的是這樣,但那是六千六百萬年前的事情了。

English 英文:

Chinese 中文: