A: Okay, this chocolate flavor ice cream’s yours: Here you are.

B: Wait, I’m not ready… Oh you idiot, it’s all over my white shirt.

A: I’m so sorry … here, I’ve got some tissues. Let me help you wipe it off.

B: Stop. You’re just spreading it around and making it worse.

A: 好,這個巧克力冰淇淋是你的,給你。

B: 等一下,我還沒準備好,你這個笨蛋,弄得我白襯衫上都是。

A: 對不起,我這裡有衛生紙,我幫你擦乾淨。

B: 你住手,你只是把弄髒的範圍擴大而已,越弄越糟。

English 英文:

Chinese 中文: