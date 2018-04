A: I have no idea why Bob decided to write the proposal without confirming the clients’ instructions.

B: Well, perhaps he wanted to get the general concept down first.

A: Yes, but now he has to go back and make substantial changes.

B: Well, you know what they say. All roads lead to Rome.

A: 我不知道鮑伯為什麼不先確認客戶的指示就擅自決定寫出這個提案。

B: 噢,也許他想要先擬好整體的概念。

A: 是啊,但現在他又得回頭進行大幅度的修改了。

B: 嗯,你也知道這時人們總是會說,條條大路通羅馬。

English 英文:

Chinese 中文: