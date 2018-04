A: Do you still have some of that tea we bought in Nantou last month? I’ve finished mine.

B: Sure. I’ll make some for you.

A: Er, it smells a bit weird. Did you put the leaves in the freezer?

B: Yeah, no wonder the original flavor has gone. All that’s left is the smell from the freezer.

A: 我們上個月去南投買的茶,你還有嗎?我的已經喝完了。

B: 還有,我泡給你喝。

A: 啊,茶的味道好奇怪,你把茶葉放冰箱嗎?

B: 對呀,難怪茶葉原來的香味都不見了,只剩下冰箱的雜味。

English 英文:

Chinese 中文: