A: They’ve sectioned off the whole area because of the festival.

B: Yes, we will have to make a detour to get past it.

A: Why don’t we park here and have a quick look?

B: No, let’s come back tomorrow and make a day of it. It’s apparently worth a special journey.

A: 因為辦活動的關係,這整區都封起來了。

B: 對,我們會繞道,避開這邊。

A: 我們可以停車,過去看一下嗎?

B: 現在不要,我們明天再來,看起來這個活動值得專程來一趟。

