A: I just had a run-in with my old landlady, she refused to return all of my deposit.

B: Oh no. What are you going to do about it?

A: We had a huge argument at the real estate agent’s office. In the end I gave up; there’s no point chasing after a lost cause.

B: Good decision, try not to let it get under your skin.

A: 我剛剛跟以前的房東吵了一架,她不肯把押金退給我。

B: 不會吧!那你要怎麼辦?

A: 我們在仲介公司大吵了一架,我最後還是放棄了,因為木已成舟,沒必要再浪費時間想去改變什麼。

B: 你做的對。不要讓這件事情影響你。

English 英文:

Chinese 中文: