A: I’m not sure if it’s the gloomy weather, but I’ve been feeling kind of depressed lately.

B: So it’s not anything in particular that’s got you out of sorts?

A: Not really. Perhaps I should take better care of myself.

B: Yeah, you can feel psychologically down if you’re physically low.

A: 不知道是不是天氣不好的關係,今天我感覺蠻鬱悶的。

B: 是不是有什麼事讓你覺得不開心?

A: 其實也沒有。也許我是該多注意自己的身體狀況。

B: 沒錯,如果你身體狀況不好,心裡也不會舒坦。

English 英文:

Chinese 中文: