A: I watched the movie Mother! the other night.

B: I haven’t seen it yet. The critics panned it.

A: I loved it, especially the bit at the end when they...

B: Wait, no spoilers. Don’t you dare tell me the ending!

A: 我前天晚上看了「母親!」這部電影。

B: 我還沒看。這部片被影評人批評得很兇。

A: 我超愛,尤其是結局他們…

B: 等等,不要爆雷,千萬不要告訴我結局!

English 英文:

Chinese 中文: