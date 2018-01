A: It’s my father’s birthday next week. What do you get for the man who has everything?

B: What does he like doing?

A: He’s into reading, traveling and motorbikes.

B: Why not get him a book about a biker who traveled the world?

A: 下星期是我爸生日。他什麼都不缺,不知道該給他準備什麼禮物。

B: 他有什麼興趣?

A: 他喜歡看書、旅行、摩托車。

B: 送他一本關於騎摩托車環遊世界的書,如何?

English 英文:

Chinese 中文: