A: How did you end up counting down the New Year?

B: We didn’t. We went to bed early on New Year’s Eve.

A: Why on Earth did you do that?

B: We had to get up at the crack of dawn. We saw the sunrise from a hot spring on the beach on Green Island.

A: 你們怎麼慶祝跨年呢?

B: 我們沒有慶祝耶。我們很早就去睡了。

A: 你們居然沒有慶祝?

B: 因為我們在天剛破曉的時候就起床了。我們在綠島的海邊,一面泡溫泉,一面看日出。

English 英文:

Chinese 中文: