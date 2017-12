A: I hope it snows on Hehuanshan today.

B: Yeah, we’ve come all this way, I hope we get a white Christmas.

A: Did you remember to bring the snow chains?

B: Yep, and I also brought some notes, so I don’t get flustered if we need to put the snow chains on.

A: 希望合歡山今天會下雪。

B: 對啊,我們這麼大老遠跑過來,希望可以體驗白色聖誕節。

A: 你有記得帶雪鏈吧?

B: 有啊,還有帶我做的筆記,須要上雪鏈的時候才不會手忙腳亂。

English 英文:

Chinese 中文: