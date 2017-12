A: I’ve recently made a fan page for my cat.

B: Oh yeah? How many fans do you have right now?

A: I’ve got over 200. I post something every day, so I hope I’ll get even more.

B: What’s your fan page called? I want to take a look, too.

A: 我最近幫我的貓架設了一個粉絲專頁。

B: 是喔,你現在有多少粉絲了?

A: 大概有兩百多個。我每天都會發文,希望粉絲人數可以再增加。

B: 你的粉絲專頁叫什麼名字?我也想看看。

English 英文:

Chinese 中文: